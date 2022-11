Gazzetta - Adli via in prestito a gennaio? Solo se sarà il francese a chiederlo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella prima parte di stagione, Yacine Adli ha avuto pochissimo spazio e per questo sta valutando se andare via in prestito a gennaio per avere la possibilità di giocare con maggiore continuità. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan ha grande fiducia in lui e per questo l'ipotesi di una cessione a titolo temporaneo verrebbe valutata solo se fosse lo stesso Adli ad avanzare la richiesta.