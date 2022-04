Gazzetta apre così in prima pagina: "Nuovo Milan Paradiso"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il verso al celebre film Nuovo Cinema Paradiso, vincitore dell'Oscar come miglior film straniero nel 1998, e titola: "Nuovo Milan Paradiso". Il Milan è tornato a rivivere momenti di cui non aveva esperienza da almeno dieci anni e gli effetti si vedono sui tifosi che, per esempio, anche domenica riempiranno San Siro in ogni ordine di posto per la gara con la Fiorentina. I rossoneri sono primi in classifica e mancano 4 partite al termine del campionato: i punti di vantaggio sull'Inter sono 2.