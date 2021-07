Gazzetta - Brahim Diaz al Milan, è fatta: affare da 22 milioni

L’operazione che riporterà Brahim Diaz a Milano è praticamente definita: prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 22 milioni di euro. Il Real Madrid si è riservato il controriscatto, fissato a 27 milioni, entro giugno del 2022, solo nel caso in cui i rossoneri esercitassero la loro opzione. In sostanza, come riporta La Gazzetta dello Sport, se Brahim sarà costretto a tornare in Spagna al termine della prossima stagione, anche se il Milan vorrà tenerlo, nelle casse di Elliott entreranno 5 milioni.