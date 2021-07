Gazzetta - Calabria rinnova: per lui stipendio raddoppiato con bonus

Davide Calabria si appresta a festeggiare il nuovo matrimonio con il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in questi giorni gli agenti del terzino hanno definito nei dettagli gli accordi per il prolungamento del contratto per altri 4 anni. Il giovane esterno guadagnava circa un milione di euro all'anno e ha ottenuto il raddoppio dello stipendio. L'inserimento di alcuni bonus potrebbe far lievitare la nuova base di 2 milioni a stagione.