Gazzetta - Calha-Inter, ingaggio a salire: 4.5 mln il primo anno, poi diventano 5

Calhanoglu ha deciso di lasciare il Milan a costo zero per accasarsi all'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che dedica ampio spazio alla vicenda, il giocatore turco firmerà un contratto triennale che non prevede bonus, ma solo premi di squadra. E sarà un accordo a salire: 4,5 milioni netti per la prima stagione e 5 all’anno per le altre due.