Gazzetta: "Carissimo Donnarumma. Gigio vuole aspettare la certezza Champions?"

"Carissimo Donnarumma. Gigio vuole aspettare la certezza Champions?": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma. Il Milan ha giù messo sul piatto 8 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al portiere di diventare il giocatore più pagato della Serie A dopo Cristiano Ronaldo (stesso stipendio di De Ligt). Per ora, però, il giocatore non ha ancora dato una risposta al club di via Aldo Rossi e potrebbe non farlo fino a quando i rossoneri saranno certi di giocare la prossima Champions League.