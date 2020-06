Gazzetta - Certezze per Pioli: è un Milan in forma e motivato

L’ottima ripresa di campionato (con il 4-1 inflitto al Lecce in trasferta) ha restituito a Pioli alcune certezze. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il pressing alto portato sugli avversari per almeno un’ora ha certificato uno stato di forma brillante: il Milan è apparsa una delle squadre più in forma di tutta la Serie A. Ma non solo: il tecnico rossonero può sorridere anche per la personalità con cui il gruppo ha risposto al rigore di Mancosu (2 gol in 2 minuti).