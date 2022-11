Gazzetta - Che sorpresa per Cardinale: trovato un suv con la scritta "Campioni d'Italia" sotto un hotel

MilanNews.it

Che sorpresa per Gerry Cardinale! Il nuovo proprietario del Milan si ritrova attualmente in Australia per motivi lavorativi non legati ai rossoneri. Davanti ad un hotel a Sydney, scrive Gazzetta.it, il numero uno di RedBird ha trovato un suv con la scritta "Campioni d'Italia" e il logo del Milan accompagnato da quello della Curva Sud.