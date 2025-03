Gazzetta: "Conceiçao, già 6 vittorie in rimonta. Il Milan non molla il sogno Champions"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Conceiçao, già 6 vittorie in rimonta. Il Milan non molla il sogno Champions". Da quando c'è in panchina Sergio Conceiçao, il Diavolo vince spesso in rimonta. Le ultime due vittorie in Serie A sono arrivate proprio così: a Lecce da 2-0 a 2-3, mentre sabato contro il Como i rossoneri sono andati sotto di un gol e poi hanno ribaltato il risultato grazie a Pulisic e Reijnders.

E al termine del match contro i lariani, la squadra milanista ha scattato una foto di gruppo nello spogliatoio. La parola d'ordine è una sola: tutti insieme. Tutti insieme per concludere al meglio la stagione perchè c'è una Coppa Italia da prova a conquistare e un posto in Europa da guadagnarsi in Serie A. Nonostante i troppi alti e bassi, anche la Champions League, che sembrava definitivamente persa, potrebbe tornare possibile (al momento è a -6), ma ovviamente servirà un mezzo miracolo.