Gazzetta - Dalla Uefa è in arrivo lo stop per l'arbitro Cakir

Gli errori dell’arbitro Cakir nel match di Champions tra Milan e Atletico Madrid fanno ancora discutere. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il fischietto turco è in arrivo lo stop: non è difficile immaginare - scrive la rosea - che non arbitrerà più i rossoneri e, molto probabilmente, gli sarà risparmiato almeno il prossimo turno di coppe.