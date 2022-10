Gazzetta: "De Ketelaere ci sei? Ha il posto in tasca, ma adesso il Milan vuole gol e coraggio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "De Ketelaere ci sei? Ha il posto in tasca, ma adesso il Milan vuole gol e coraggio". Il belga, che è pronto a tornare in campo contro il Monza, resta la prima scelta di Stefano Pioli per la trequarti, ma in casa rossonera si aspettano ora un cambio di passo dopo una prima parte di stagione piuttosto timida.