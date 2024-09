Gazzetta: "Derby, finiti i biglietti rossoneri"

In vista di Inter-Milan che si giocherà domenica 22 settembre alle 20.45 a San Siro, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Derby, finiti i biglietti rossoneri". Nonostante il deludente inizio di stagione della squadra di Paulo Fonseca, non si è spenta la passione e l'amore per i colori rossoneri da parte dei milanisti: sono stati infatti venduti in poche ore tutti i biglietti del settore ospiti per la stracittadina milanese (8731 tagliandi).

San Siro sarà ovviamente sold out anche in tutti gli altri settori e si prospetta un nuovo record: Inter-Milan dovrebbe infatti diventare la partita con maggiore incasso della storia della Serie A (circa 7 milioni di euro, contro i 6,6 milioni dell’ultimo Inter-Juventus di febbraio).