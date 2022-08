Gazzetta: "Diavolo che sprint! Pioli ha la strategia per lo scatto Milan"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Diavolo che sprint! Pioli ha la strategia per lo scatto Milan". Il tecnico rossonero vuole una partenza veloce della sua squadra in campionato e quindi ha impostato allenamento non troppo pesanti per essere subito al top in Serie A. Ieri intanto c'è stato il primo allenamento in gruppo di De Ketelaere che ha già fatto vedere ottime cose. In via Aldo Rossi continua poi il lavoro dei dirigenti per gli ultimi due colpi di mercato: un difensore centrale e un centrocampista.