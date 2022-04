Gazzetta - Difficile vedere Giroud e Ibra insieme dall'inizio a Torino

MilanNews.it

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è improbabile che Pioli voglia affidarsi alla coppia Giroud-Ibra fin dal primo minuto nella sfida di domenica sera contro il Torino. Il francese resta favorito per una maglia da titolare e non è escluso che la coppia si possa vedere in campo solo a partita in corso, se ce ne fosse la necessità.