Gazzetta - Donnarumma se ne andrà: il Milan è stufo di aspettare

Donnarumma non ha accettato la ricca offerta del Milan e la questione - come riporta La Gazzetta dello Sport - non è stata compresa né dal tecnico, né dai quadri tecnici, né dai compagni di squadra, che hanno provato a interrogarlo sull’argomento tante volte senza ricevere risposte chiare. Gigio se ne andrà - scrive la rosea - il Milan è stufo di aspettare e la proprietà non ha alcuna intenzione di arricchire ulteriormente la proposta.