Gazzetta: "E' Real Milan. Da Madrid a San Siro: Diaz fa da apripista, poi Jovic-Ceballos e la carta Odriozola"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così sul mercato rossonero: "E' Real Milan. Da Madrid a San Siro: Diaz fa da apripista, poi Jovic-Ceballos e la carta Odriozola". Il Diavolo, oltre a puntare al ritorno di Brahim Diaz, sta puntando diversi esuberi del Real Madrid, in particolare Jovic per l'attacco, Ceballos per la trequarti e Odriozola per la fascia destra di difesa.