Gazzetta: "Ecco Kalulu e Ballo-Touré: sulle fasce si parla francese. Calabria si scalda per Porto"

"Ecco Kalulu e Ballo-Touré: sulle fasce si parla francese. Calabria si scalda per Porto": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del match di domani sera del Milan contro il Verona. Senza Theo, positivo al Covid dopo gli impegni con la nazionale francese, Stefano Pioli si affiderà a Kalulu a destra e a Ballo-Touré a sinistra. Calabria è recuperato, ma dovrebbe tornare titolare martedì in Champions League contro il Porto.