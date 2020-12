Gazzetta: "Fenomeno Theo, un terzino da 10. E il valore cresce..."

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Fenomeno Theo, un terzino da 10. E il valore cresce...". Con la doppietta di ieri al Parma, decisiva per il pareggio finale, il terzino francese sale in doppia cifra di gol segnati con la maglia rossonera. Arrivato nell'estate 2019 per 20 milioni di euro dal Real Madrid, ora vale almeno il doppio.