Gazzetta: "Fonseca cambia ancora. Loftus-Cheek la chiave per un Milan più coperto"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Fonseca cambia ancora. Loftus-Cheek la chiave per un Milan più coperto". Il grande problema del Diavolo è certamente il fatto che subisce troppi gol. Le reti incassate prima della sosta a Cagliari ha fatto scattare il campanello d'allarme in casa rossonera in vista della sfida casalinga di sabato contro la Juventus a San Siro.

Paulo Fonseca, per cercare almeno di limitare questo problema, sembra intenzionato a mettere in campo un centrocampista in più così da dare maggiore solidità e fisicità alla mediana milanista. Ruben Loftus-Cheek, autore finora di una stagione piuttosto deludente, si candida per una maglia da titolare insieme ai "soliti" Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders.