Gazzetta: "Fonseca si gioca il Milan. Derby decisivo: con un nuovo ko addio inevitabile. Ibra a Milanello"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Fonseca si gioca il Milan. Derby decisivo: con un nuovo ko addio inevitabile. Ibra a Milanello". E' in bilico Paulo Fonseca che è a forte rischio esonero se non dovesse portare a casa un risultato positivo e una prestazione convincente domenica sera nel derby contro l'Inter.

Il momento è delicato e per questo la parola d'ordine deve essere unità, concetto che Zlatan Ibrahimovic ribadirà questa mattina ai calciatori rossoneri a Milanello. Lo svedese e gli altri dirigenti sperano di non dover arrivare all'esonero di Fonseca, ma stanno comunque già valutando eventuali sostituti (Maurizio Sarri è in pole).