Gazzetta - Francia, le convocazioni di Deschamps: sì a Theo e Maignan, no a Giroud

Si avvicina la pausa nazionali e questo porta i vari Ct a diramare la lista dei calciatori convocati. Ieri è stato il giorno di Deschamps che tra conferme e certezze del gruppo ha riportato una novità che ha coinvolto anche il mondo rossonero. E' arrivata infatti la prima convocazione con la nazionale transalpina per Theo Hernandez che l'allenatore della Francia ha voluto commentare così: "Ha fatto una bella stagione al Milan. E' uno dei laterali più attivi nel gioco e in Italia ha corretto certe cose in fase difensiva". Tra gli altri rossoneri conovocati spazio alla conferma di Mike Maignan mentre prima esclusione per Giroud. Deschamps ha commentato così la scelta di lasciare a casa il nuovo 9 del Milan: "Anche se al Milan gioca di più, è una scelta sportiva. Ormai c'è concorrenza con il ritorno di Martial ma non è definitivo. Spetta a lui rimanere competitivo"