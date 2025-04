Gazzetta: "Furlani-Tare, primo incontro. Colloquio di 4 ore, però non c'è l'intesa. Il Milan riflette sul ds"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Furlani-Tare, primo incontro. Colloquio di 4 ore, però non c'è l'intesa. Il Milan riflette sul ds". Ieri a Roma è andato in scena il primo incontro di persona tra Giorgio Furlani, ad rossonero, e Igli Tare, al momento il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo del Diavolo. Il vertice è stato positivo, anche se non è stato trovato nessun accordo definitivo, tanto che sono attesi nuovi incontri tra le parti nelle prossime settimane.

Nuovo ds Milan: il club riflette

Il casting per il nuovo ds non sembra però destinato a fermarsi a questo incontro con Tare. Tutto lascia pensare che nei prossimi giorni verranno valutati anche altri profili, magari anche stranieri, anche se l'idea è quella di prendere una figura italiana o che comunque conosca bene il calcio italiano (come Tare per esempio). Sulla lista del Diavolo ci sono anche i nomi di D'Amico, Sartori e Manna, ma tutti e tre sembrano destinati a restare dove sono (rispettivamente all'Atalanta, al Bologna e al Napoli).