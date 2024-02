Gazzetta: "Gabbia e Adli non escono più. Ormai sono loro i titolari"

vedi letture

"Gabbia e Adli non escono più. Ormai sono loro i titolari": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport su Matteo Gabbia e Yacine Adli che a inizio luglio erano destinati a giocare questa stagione altrove (e in effetti il difensore si era trasferito in prestito al Villarreal per poi tornare a gennaio a Milanello) e ora invece sono diventati due titolari del Milan.

Entrambi dovrebbero scendere in campo dal primo minuto anche domani contro la Lazio: il francese sarà di nuovo in mezzo al campo, mentre il centrale italiano è ormai inamovibile e farà coppia in difesa con Malick Thiaw.