Gazzetta - Garanzia Kessié. Ma la coppia Tonali-Bennacer stuzzica Pioli

"Kessie è la garanzia. Ma Tonali-Bennacer stuzzicano già Pioli". Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che titola: "Milan, come li metti?". Il riferimento è al duo di centrocampisti da schierare nel 4-2-3-1. L’allenatore avrà maggiori soluzioni rispetto alla passata stagione. La coppia ideale di mediani - sottolinea la rosea - è certamente quella formata da Bennacer e Tonali. I due sono ancora in ritardo di condizione, ma il futuro è loro. Le scelte, comunque, saranno fatte partita per partita, in base anche alle caratteristiche degli avversari. Bennacer resta un punto fermo, proprio come Kessie, il più in palla nelle prime uscite. Le coppie fisse non esisteranno nel prossimo Milan.