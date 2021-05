Gazzetta - Gigio ha in testa solo l'Atalanta e l'obiettivo Champions

Il 30 giugno, a meno che non si trovi un accordo prima, Donnarumma diverrà uno svincolato. Una condizione surreale - scrive La Gazzetta dello Sport - per un talento di 22 anni. Le voci di mercato continuano ad accostarlo a Juve e Barcellona, ma Gigio, in vista della decisiva trasferta di Bergamo, vuole avere la testa libera. Il giovane portiere rossonero pensa di poter rimanere al Milan, soprattutto se dovesse centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo per cui ha dato il massimo in questa stagione.