Gazzetta: "Gioca meglio il Milan, ma il gol non arriva. Inter, la crisi continua"

"Gioca meglio il Milan, ma il gol non arriva. Inter, la crisi continua": scrive così questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza il derby di Coppa Italia di ieri sera. I rossoneri hanno giocato meglio e creato di più, ma purtroppo non riusciti a segnare. Ancora a secco invece i nerazzurri che non vanno in gol da quattro partite di fila.