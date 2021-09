Gazzetta: "Giroud positivo. Ibra ce la fai?"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Giroud positivo. Ibra ce la fai?". Ieri il Milan ha reso nota la positività al Covid del francese che con ogni probabilità sarà out contro la Lazio ed è a forte rischio la sua presenza anche contro il Liverpool. Da capire nei prossimi giorni le condizioni di Ibrahimovic, che è tornato ad allenarsi in gruppo da due giorni, ma che non gioca una partita ufficiale dal 9 maggio quando si infortunò al ginocchio contro la Juventus.