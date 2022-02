Gazzetta - Giroud-Sanchez non è da Var: semplice contrasto di gioco

La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi da moviola del derby, soffermandosi sul gol del pareggio del Milan. Simone Inzaghi ha protestato molto per l'intervento di Giroud su Sanchez, a suo dire falloso. In realtà, come conferma la rosea, il francese tocca per primo la palla e poi va in collisione con l’interista. Si tratta di un semplice contrasto di gioco: in questi casi, la decisione spetta solo direttore di gara (il Var non può intervenire). La valutazione di Guisa è coerente con il metro usato per tutta la gara.