Gazzetta: "Gli uomini della rivoluzione: Fabregas intriga, Sarri alternativa per il nuovo Milan"

"Gli uomini della rivoluzione: Fabregas intriga, Sarri alternativa per il nuovo Milan": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in estate in casa rossonera ci sarà una vera e propria rivoluzione che riguarderà anche la panchina visto che, senza Champions League, Sergio Conceiçao non ha chance di essere confermato. In via Aldo Rossi hanno così iniziato a valutare alcuni profili e al momento il preferito è Cesc Fabregas che sta facendo ottime cose alla guida del Como.

Lo spagnolo piace perchè porterebbe bel gioco e idee, ma non è l'unico nome sulla lista del Diavolo: le alternative sono Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi, entrambi già accostati al Milan in passato. Anche loro, come Fabregas, hanno tra le loro priorità quella di far giocare bene la loro squadra e per questo piacciono molto a Casa Milan.