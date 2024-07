Gazzetta - Ibra chiama Morata: a Milanello tutti lo ritengono il rinforzo giusto per il Milan

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic ha chiamata Alvaro Morata per convincerlo a dire sì al trasferimento al Milan: come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il dirigente svedese ha spiegato allo spagnolo che Milanello tutti lo ritengono il rinforzo giusto per le sue caratteristiche tecnico-tattiche, ma anche umane. Il giocatore ha poi ricevuto rassicurazioni anche da Paulo Fonseca di essere al centro del nuovo progetto tecnico del portoghese. Ottenute anche queste, il capitano della Spagna si è promesso al Milan.

Per prenderlo dall'Atletico Madrid, il club rossonero dovrà pagare una clausola rescissoria da 13 milioni di euro attivabile durante tutto il mercato estivo. Morata ha già fatto sapere a tutti che prenderà una decisione definitiva sul suo futuro dopo l'Europeo (ieri la sua nazionale ha conquistato la finale eliminando in semifinale la Francia di Maignan, Theo Hernandez e Giroud).