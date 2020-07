Ibrahimovic sembra intenzionato a prolungare il suo contratto con il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese pare deciso ad accettare un taglio consistente dello stipendio. Possibilità della quale ha parlato con il suo storico manager, Mino Raiola, in un incontro svoltosi a Montecarlo. Con Pioli c’è grande sintonia: in via Aldo Rossi c’è grande ottimismo.