La firma di Ibrahimovic arriverà nei prossimi giorni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan domani non sarà a San Siro in occasione della sfida contro il Genoa poiché al momento si trova in Svezia. L’attaccante, infatti, ha avuto un permesso per passare il weekend con la famiglia. A siglare il contratto penserà al suo ritorno.