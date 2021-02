Gazzetta: "Ibra express: la Milano-Sanremo di Zlatan, si allenerà 3 giorni in Liguria"

In merito al programma di Zlatan Ibrahimovic per permettergli di partecipare al Festival di Sanremo come ospite fisso, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Ibra express: la Milano-Sanremo di Zlatan, si allenerà 3 giorni in Liguria". Il giocatore e il club hanno definito il programma dello svedese che sarà presente tutte le sere sul palco dell'Ariston, tranne mercoledì quando sarà in campo a San Siro nel match contro l'Udinese. L'attaccante milanista si allenerà quindi tre giorni in Liguria.