Gazzetta: "Ibra, nuovo infortunio: fermato dal tendine. Torna già contro la Juve?"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Ibra, nuovo infortunio: fermato dal tendine. Torna già contro la Juve?". Stasera contro il Liverpool, Stefano Pioli dovrà fare a meno dello svedese, fermato da un'infiammazione al tendine d'Achille, e per questo in attacco si affiderà ad Ante Rebic visto che Olivier Giroud, appena rientrato dopo essere stato positivo al Covid, non può essere al top della forma. Per quanto riguarda Ibrahimovic, il suo infortunio verrà valutato giorno dopo giorno, ma la speranza è che possa tornare disponibile già per il match di campionato di domenica contro la Juventus.