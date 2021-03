Gazzetta - Ibra resta in nazionale: "Non voglio privilegi, io come gli altri"

Ibrahimovic non rientrerà in anticipo dall'impegno con la sua nazionale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan resterà a disposizione del c.t. anche per l’amichevole di mercoledì con l’Estonia. L'attaccante - scrive la rosea - non ha chiesto di riposare né vuole un trattamento da star. Quindi non tornerà a Milano fino a giovedì. "Non devo e non voglio parlare della mia età - ha affermato - mi sento bene e sono pronto a giocare. Sono qua nelle stesse condizioni di tutti. Va tutto sempre meglio ora che cominciamo a conoscerci".