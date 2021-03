Gazzetta - Il calendario strizza l’occhio: Milan, non sono ammessi passi falsi

Il calendario strizza l’occhio al Milan. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, nelle prossime quattro giornate di campionato i rossoneri affronteranno Sampdoria, Parma, Genoa e Sassuolo, tutte avversarie alla portata. Le prossime tappe, dunque, non ammettono passi falsi. Per alimentare ancora il sogno scudetto bisogna accelerare.