Gazzetta: "Il Diavolo fa gola: Isco e Sterling sono incuriositi. E piace Asensio"

In merito al possibile mercato estivo del Milan in casa di cambio di proprietà e passaggio a Investcorp, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Il Diavolo fa gola: Isco e Sterling sono incuriositi. E piace Asensio". Il fondo del Bahrain cerca rinforzi di qualità in avanti e per questo si fanno per esempio i nomi dei due giocatori del Real Madrid e dell'attaccante del Manchester City, oltre che di Nkunku del Lipsia.