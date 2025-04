Gazzetta: "Il futuro in gioco. A Udine Abraham ancora dal 1' per convincere il Milan a tenerlo"

vedi letture

"Il futuro in gioco. A Udine Abraham ancora dal 1' per convincere il Milan a tenerlo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che stasera in casa dell'Udinese a guidare l'attacco milanista ci sarà ancora una volta Tammy Abraham, complice anche l'assenza di Santiago Gimenez che non ha recuperato dal colpo al fianco che lo aveva costretto ad uscire dal campo sabato scorso contro la Fiorentina.

Abraham punta a restare al Milan

In questo finale di stagione, l'attaccante inglese, che sta attraversando un ottimo momento di forma e che è reduce dai gol contro Inter (Coppa Italia) e Fiorentina (campionato) si gioca il futuro al Milan. Non sarà facile trasformare il prestito secco dalla Roma in un trasferimento a titolo definitivo, ma se dovesse continuare a giocare bene e segnare, sicuramente le sue chance di permanenza aumenterebbero notevolmente.