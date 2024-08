Gazzetta: "Il Milan accelera. Sprint per Emerson: il club ha fretta. Oggi può essere la giornata chiave"

"Il Milan accelera. Sprint per Emerson: il club ha fretta. Oggi può essere la giornata chiave": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al mercato dei rossoneri che sono in trattativa da tempo con il Tottenham per Emerson Royal. I dirigenti del Diavolo avranno nelle prossime ore nuovi contatti con gli Spurs per provare a chiudere questo affare. Il Milan non vuole superare i 15 milioni di euro.

