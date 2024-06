Gazzetta: "Il Milan replica al sindaco Sala sul nuovo stadio"

vedi letture

"Il Milan replica al sindaco Sala sul nuovo stadio": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in merito al botta e risposta tra il Milan e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla nuovo stadio che i rossoneri puntano a costruire a San Donato Milanese. Il primo cittadino milanese ha dichiarato: "Costruire a Milano significa farlo nel sud, inserendosi in aree verdi. Due stadi vicini non potrebbero coesistere, soprattutto in tema di mobilità, ma è legittimo che le squadre valutino altre vie".

Ieri è arrivata la replica del club rossonero che ha precisato: "Il progetto non trova alcuna incompatibilità con l’eventuale realizzazione di un nuovo stadio dell’Inter a Rozzano. La distanza tra le due strutture sarebbe infatti di 13km in linea d’aria (18km in auto), mentre per esempio nella città di Londra convivono ben otto stadi costruiti a distanze anche decisamente più ridotte".