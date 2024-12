Gazzetta: "Il Milan vuole tenersi Jimenez"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Il Milan vuole tenersi Jimenez". Il giovane terzino si è messo in mostra in queste ultime due partite contro Genoa e Verona in cui Paulo Fonseca lo ha schierato titolare come terzino sinistro al posto di Theo Hernandez. Arrivato in rossonero nell'estate 2023 in prestito dal Real Madrid, l'estate successiva lo spagnolo è stato riscattato dal Diavolo per 5 milioni di euro. I Blancos si sono tenuti però la "recompra" e possono riprendersi Jimenez pagando circa 9 milioni nel 2025 o 12 milioni nel 2026. Il Milan se lo vuole tenere stretto e per questo vorrebbe rinegoziare i termini dell'accordo.

Dopo il match contro il Verona, Fonseca ha dichiarato: "Jimenez è titolare in questo momento, ha giocato le ultime due partite. Alex ha lavorato tanto, è stato decisivo e deve continuare. Io voglio questa energia, questa voglia di correre, noi abbiamo bisogno di questo. Se è un ragazzino o no, non mi interessa".