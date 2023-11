Gazzetta - Juan Miranda chiede almeno due milioni a stagione: il Milan prende tempo e riflette

Secondo quanto riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan ha da tempo messo nel mirino Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia in scadenza a giugno 2024. Lo spagnolo ha però richieste di ingaggio importanti: almeno due milioni di euro a stagione. Per questo motivo, i rossoneri hanno preso tempo e stanno valutando cosa fare visto che comunque in rosa c'è già un vice-Theo Hernandez molto apprezzato, vale a dire il giovanissimo Davide Bartesaghi.