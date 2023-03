Gazzetta, l'analisi di De Caro: "I flop di Inter e Milan. Pioli doveva imporsi"

Una stagione da dimenticare in campionato per le due milanesi che puntavano allo Scudetto e invece lo vedono distanti anni luce: vincere la Champions è un sogno non impossibile ma obiettivamente difficile da realizzare, tornare in Champions doveva essere l'obiettivo minimo ma non è più così scontato. Lato Milan, per Di Caro, le colpe sarebbero da attribuire maggiormente alla dirigenza che ha pensato che la stessa formula che ha portato il Milan a vincere l'anno scorso (un solo colpo di prospettiva, tanti giovani e un giocatore più esperto dalla Premier) potesse bastare per tornare in vetta all'Italia. E forse in questo Pioli ha sbagliato, accettare e sposare ogni scelta dell'area tecnica senza far la voce grossa specialmente in sede di mercato.