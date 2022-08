Gazzetta: "L'estate in barca di Cardinale. E' atteso a Milano: closing e derby?"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "L'estate in barca di Cardinale. E' atteso a Milano: closing e derby?". Il futuro proprietario del Milan, in attesa di chiudere ufficialmente il passaggio di quote con Elliott, si trova in vacanza in Costa Azzurra, come testimonia una foto che gira sui social. Non ci sono ancora certezze sui suoi programmi futuri, ma la sua agenda potrebbe prevedere il closing tra fine agosto e i primi di settembre e poi la sua presenza sugli spalti di San Siro per il derby del prossimo 3 settembre.