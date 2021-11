Gazzetta - La considerazione del Milan per Pioli è ai massimi livelli

Per il rinnovo di Stefano Pioli è solo questione di giorni. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero si era meritato la conferma nell’estate del 2020, per aver riaccompagnato il Milan in Europa League alla fine di una rincorsa conclusa con lo "scudetto post-Covid". L'allenatore, poi, si è guadagnato la stima del club riportando la squadra in Champions dopo tanti anni. Oggi la considerazione nei confronti di Pioli è ai massimi livelli, di pari passo con i risultati sul campo.