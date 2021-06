Gazzetta: "La Premier su Leao. Rinvio Calha: mani libere per il club"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul mercato del Milan: "La Premier su Leao. Rinvio Calha: mani libere per il club". La Rosea rivela che è in arrivo dall'Inghilterra un'offerta per il giovane attaccante portoghese. Intanto ieri Hakan Calhanoglu, che ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di stasera della sua Turchia contro l'Italia, ha dichiarato sul suo futuro: "Rinnovo? Testa all’Europeo, l’ho detto a Maldini". Il club di via Aldo Rossi attende la risposta del turco, ma intanto si guarda intorno per cercare il suo eventuale sostituto.