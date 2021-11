Gazzetta - Le ultime sconfitte non hanno minato le certezze del Milan

Gli ultimi stop non hanno minato le certezze del Milan. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la società rossonera considera l'attuale gruppo solido e già abbastanza ampio, per cui non sono da mettere in preventivo mosse di mercato a gennaio. A confermarlo è stato lo stesso Maldini, il quale, ai microfoni di Sky, ha dichiarato: "Non faremo nulla perché siamo competitivi così".