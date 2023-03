Gazzetta: "Leao, chi l'ha visto? Rafa fa fatica nel nuovo Milan: modulo e firma lo limitano"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Leao, chi l'ha visto? Rafa fa fatica nel nuovo Milan: modulo e firma lo limitano". Dietro al momento difficile del portoghese, che non segna da due mesi, ci sono sia questioni tattiche legate alla nuova posizione in campo (più centrale), sia questioni legate al rinnovo di contratto che per ora tarda ad arrivare.