Gazzetta: "Liberi di firmare". Rabiot l'affare a costo zero di lusso

È arrivato il primo luglio con conseguente scadenza di tanti contratti. Di giocatori "a spasso" per l'Italia ed il mondo ce ne sono, ma quello che al momento più attira l'attenzione di Juventus, Milan e società inglesi è sicuramente Adrien Rabiot.

Il francese, per il momento, non ha rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora, rimandando di settimana in settimana la decisione definitiva in merito al suo futuro insieme a mamma Veronique. Il classe '95 è totalmente concentrato all'Europeo con la Francia, ma non è assolutamente vero il fatto che non pensi a dove giocherà nella prossima stagione.

Stando a La Gazzetta dello Sport, nonostante questo silenzio la Juventus non molla la presa su Rabiot, in quanto sarebbe stato proposto in triennale alle stesse cifre dell'ultimo contratto, ovvero 7,5 milioni di euro a stagione. Da capire adesso se il francese sarà disposto ad iniziare la sua sesta stagione in bianconero, con il calciatore che starebbe facendo più di un pensierino a qualche interesse registrato dalla Premier League, ma è ancora tutto possibile, visto che la Juventus potrebbe contare sulla carta Thiago Motta. Staremo a vedere.