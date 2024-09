Gazzetta: "Maignan sta già meglio, contro l'Inter ci sarà. Calabria è recuperato"

"Maignan sta già meglio, contro l'Inter ci sarà. Calabria è recuperato": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il portiere francese sta meglio dopo la dura contusione sopra al ginocchio rimediata contro il Liverpool in seguito ad uno scontro di gioco con Tomori. Il dolore è quasi sparito e la speranza a Milanello è che non torni fuori il fastidio alla coscia destra accusato nel primo tempo della gara contro i Reds. Il giovanissimo Lorenzo Torriani resta in preallarme, ma Maignan dovrebbe essere regolarmente al suo posto contro l'Inter.

Nessun problema nemmeno per Davide Calabria, che non dovrebbe avere problemi a smaltire il fastidio al polpaccio accusato contro il Liverpool e dunque la sua presenza nel derby di domenica non è in dubbio. Fonseca ha infine qualche speranza di recuperare Malick Thiaw almeno per la panchina.